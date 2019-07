Invasione di cimici a Uggiano, disagi in città e esercizi costretti alla chiusura

Il sindaco Salvatore Piconese ha informato il viceprefetto della situazione.

Anche Uggiano La Chiesa invasa da cimici nere e insetti: disagi si sono registrati ieri sera nel comune salentino, tanto da costringere diversi esercizi commerciali a chiudere anzitempo le attività. A denunciare l’accaduto è il sindaco stesso, Salvatore Piconese, che, dopo le segnalazioni, ha interpellato la Prefettura di Lecce su quanto accaduto.

“Ho appena parlato col Vice Prefetto Sergi – scrive in un post - informandolo della situazione verificatasi ieri sera a Uggiano La Chiesa, ossia la presenza inusuale di insetti, in particolare di cimici di colore nero, che hanno invaso il territorio e che hanno costretto alcuni locali commerciali a chiudere anzitempo gli esercizi. Pare che la problematica, così come emerso per altre tipologie di insetti le scorse settimane, sia stata riscontrata anche nelle zone del Capo di Leuca”.