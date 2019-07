Il Tar smentisce la Prefettura: la fabbrica pirotecnica “Cosma” può riavere la licenza

I giudici hanno giudicato abnorme il provvedimento di revoca nei confronti della ditta di Arnesano, scaturito dall’incidente nel quale morirono il figlio del titolare e un altro dipendente.

Il Tar è tornato ad occuparsi della vicenda dell’esplosione del novembre scorso nella fabbrica dei fuochi d’artificio Cosma di Arnesano che costò la vita del figlio del titolare e di un altro dipendente, giudicando non corretta l’azione della Prefettura.

Già dopo l’incidente, parallelamente all’inchiesta penale sulle cause dell’episodio, il Prefetto aveva disposto la revoca della licenza e la cessazione dell’attività per presunte responsabilità del titolare. Quest’ultimo, assistito dagli avvocati Pietro e Antonio Quinto aveva impugnato il provvedimento contestando i rilievi sulla dinamica dell’incidente e sulle presunte irregolarità all’interno dell’area della fabbrica. Lo scorso 16 maggio il Tar, accogliendo il ricorso, aveva sospeso il provvedimento prefettizio per mancanza di una adeguata motivazione che giustificasse l’adozione della drastica misura della revoca, evidenziando l’erroneità delle contestazioni che erano state mosse.

Secondo quanto ricostruito nel giudizio al Tar, l’incidente si era verificato in una zona periferica dell’area di pertinenza della fabbrica dove era collocata una piccola tettoia e dove si effettuava l’asciugatura naturale dei semilavorati. Il personale addetto era stato impiegato nel rispetto della normativa di settore.

L’esplosione era stata generata da una imprevista combustione dei materiali e non aveva investito la fabbrica proprio perché avvenuta in una zona aperta ai margini dell’area di produzione. Dopo la sospensiva, la Prefettura, anziché recepire i rilievi dei Giudici amministrativi, ha adottato un nuovo provvedimento di revoca, che ha avuto il sapore della beffa per l’imprenditore, la cui attività è paralizzata fin dal giorno dell’incidente. Contro il nuovo atto è stato proposto un nuovo ricorso dello studio Quinto.

Ancora una volta, con ordinanza il Tar (presidente D’Arpe, estensore Abbate) è intervenuto giudicando illegittimo l’operato degli organi prefettizi e sospendendo il provvedimento.