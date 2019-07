Troppo vandalismo e maleducazione sul bus per Casalabate, stop al servizio

Una situazione che va avanti da settimane: amministrazione e azienda hanno cercato la collaborazione dei ragazzi e delle famiglie ma senza esito.

Troppi atti vandalici e maleducazione: stop al bus verso Casalabate. Lo fa sapere in una nota il Comune di Trepuzzi: “A seguito dei ripetuti e continui atti vandalici verificatisi a bordo dei bus impiegati nella tratta da e per Casalabate, e nei pressi delle fermate, sentita l’azienda, le Amministrazioni Comunali di Trepuzzi e di Squinzano, non avendo riscontrato la collaborazione richiesta da parte delle famiglie e degli utenti per l’individuazione dei responsabili, a tutela dell’incolumità pubblica, del personale addetto e per la sicurezza dei viaggiatori, con immenso rammarico, sono giunte alla decisione di voler sospendere il servizio a partire da sabato 3 Agosto fino a sabato 10 agosto.