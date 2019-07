Perseguitava mamma e figli minori, arrestato 45enne

La donna si è rivolta più volte alla polizia per denunciare i comportamenti dell'uomo, vicino di casa.

Continue intimidazioni e molestie ai danni di un intero nucleo famigliare, una donna e i suoi figli minorenni. Nelle scorse ore sono scattati gli arresti domiciliari per un 45enne di Giurdignano, D.G.G., con l'accusa di atti persecutori. L'arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Otranto in esecuzione della misura coercitiva disposta dal GIP del Tribunale di Lecce. L'uomo, secondo quanto satbilito dalle indagini, si è reso responsabile, a partire dal mese di gennaio di quest’anno, di diversi comportamenti intimidatori e molesti nei confronti della donna e dei bambini che alloggiano in un'abitazione vicina alla sua.

Atteggiamenti che hanno suscitato, in special modo nei figli minori, un clima di paura, di angoscia, con crisi di pianto e disperazione, tali da modificare, anche sostanzialmente, uno stile di vita normale. Le vittime erano costrette qualche volta a chiudersi letteralmente in casa e talvolta a non dimorare nella propria abitazione per paura di aggressioni verbali.