La più bella musica degli anni '70 e '80 a Tricase: appuntamento domenica

Johnson Righeira e Tracy Spencer ospiti nel corso dell'evento "70 mi da tanto" organizzato dall'associazione Tricasèmia.



Piazza Cappuccini è nuovamente pronta a saltare con l'energia di 70 mi da tanto, un evento a cura dell'associazione Tricasèmia con il patrocinio del comune di Tricase e in collaborazione con CleanUp Tricase e Pro Loco Tricase.



Le più belle canzoni degli anni 70, 80 e 90 in una serata a tema per rievocare i grandi successi della musica nazionale e internazionale di tutti i tempi. L'appuntamento è per domenica 28 luglio dalle ore 21.



L'apertura della serata sarà affidata al progetto "CuoreinCanto", promosso dall'associazione Tricasèmia. Sfilata a tema in collaborazione con l'istituto professionale "Don Tonino Bello" di Tricase e coreografie 70-80 a cura della Palestra Olimpia.



Ma la grandissima sorpresa della settima edizione di 70 mi da tanto sarà la presenza di due super ospiti internazionali: Johnson Righeira e Tracy Spencer.



Johnson Righeira salirà sul palco assieme a Sofia & Amy e canterà le canzoni che lo hanno reso noto al grande pubblico a partire da Vamos a la Playa, L'estate sta finendo, No tengo dinero, Innamoratissimo, Hey Mama e tantissime altre. Poi sarà la volta di Tracy Spencer, la reginetta del Festivalbar anni 80 e vincitrice del Festivalbar 1986 con la sua Run to Me. Ma non solo: la cantante inglese interpreterà i suoi più grandi successi a partire da Love is like a game e Take me back.



Chiuderà la serata il dj e producer Felipe C, che vanta collaborazioni con alcune delle più importanti etichette discografiche internazionali, con una selezione dei più grandi successi degli ultimi trent'anni remixati live in Piazza Cappuccini.