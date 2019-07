Sorpreso con lo smartphone durante l'esame, rimane senza diploma: la vicenda al Tar

Lo studente di un Liceo Scientifico si è rivolto al Tar per contestare lo stop all'Esame di Stato deciso dalla Commissione d'esame il 21 giugno scorso.

Sorpreso con un cellulare durante la seconda prova dell'Esame di Stato: un comportamento grave che è costato al ragazzo la mancata ammissione all'orale e dunque l'addio al diploma.

E' accaduto ad uno studente del Liceo Scientifico “Quinto Ennio” di Gallipoli che ha provato invano a ribaltare la decisione della Commissione d'esame rivolgendosi al Tar. La sentenza dei giudici amministrativi è arrivata ieri e la “batosta” è stata ribadita: le decisioni della Commissione d'Esame, messe nero su bianco nel verbale del 21 giugno scorso, sono legittime e ben motivate. Alle 13.45 del giorno prima uno dei professori in aula si era accorto che lo studente stava maneggiando un telefono cellulare (un altro lo aveva regolarmente consegnato prima dell'inizio della prova) durante lo svolgimento della seconda prova scritta: come conseguenza l'esame dello studente è stato sospeso e la decisione da prendere rimandata alla riunione della Commissione il giorno dopo.

Il collegio dei professori ha deliberato di escluderlo dalle prove successive ritenendo la fattispecie perfettamente coincidente con la circolare Miur del 6 giugno che recita “E' assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere […]; – nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame”. Nel ricorso al Tar il legale del ragazzo, Danilo Lorenzo, si è appellato alla possibilità che venisse applicato l'art. 95 del Regio Decreto n. 653/1925 che avrebbe previsto sì l'annullamento della prova “falsata”, ma non lo stop al prosieguo dell'esame.

Niente da fare, secondo il Tar: “Il citato articolo non esaurisce il novero delle sanzioni applicabili né delle condotte irregolari sanzionabili durante gli esami di Stato; nel contempo, il medesimo art. 95 non esclude che la Commissione possa adottare misure in esso non contemplate, se previste da altre fonti che intervengono a disciplinare l’esame conclusivo del corso di studi della scuola superiore”.

In questo caso la circolare ministeriale il cui contenuto era ben noto agli studenti così come le gravi conseguenze previste per chi non rispetta le regole. Il ragazzo si è anche difeso dicendo che non stava effettivamente consultando lo smartphone, ma in sede sbagliata, hanno rilevato i giudici: in questo caso la strada da percorrere è quella della querela.



mgm