False borse e scarpe Yves Saint Laurent, sequestro da un milione di euro nel porto di Brindisi

Gli accessori contraffatti provenivano dalla Grecia ed erano destinati ad una ditta del Lazio.

Maxi carico di borse Yves Saint Laurent per un milione di euro sbarca a Brindisi. Peccato che si tratta di falsi. La scoperta è stata effettuata dai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Brindisi insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane su un camion autoarticolato sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia. All’interno del mezzo 600 borse “Yves Saint Laurent”, risultate contraffatte e destinate ad una ditta con sede nel Lazio ma anchescarpe, tutte riconducibili al modello Kate Tassel della stessa maison francese che stavano per essere introdotte nel territorio comunitario per essere poi destinate alla commercializzazione come prodotto originale.

Le perizie tecniche effettuate a cura della menzionata casa hanno acclarato la contraffazione delle calzature rinvenute; tutti gli elementi che caratterizzavano la falsa provenienza erano rappresentati sulle borse, in modo tale da generare confusione ed indurre in errore i consumatori rispetto al modello originale.

La merce contraffatta illecitamente introdotta nel territorio nazionale, per un valore commerciale stimato di 1 milione di euro, è stata sottoposta a sequestro penale.