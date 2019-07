Musica e divertimento a Leverano: torna con tante novità il "Birra e sound"

Dall'1 al 7 agosto torna il festival europeo della birra, che quest'anno spegne 15 candeline. Per la prima volta menù in Braille e interpreti LIS.



Quest'anno "Birra e Sound" spegne 15 candeline e lo fa alla grande, garantendo un servizio in più. Ovvero le interpreti Lis per consentire l'ascolto dei momenti più salienti ai non udenti, e tutti i menù in Braille grazie alla consolidata collaborazione con AbilFesta.

Sarà inoltre garantito il servizio di trasporto disabili con accompagnamento fino agli stand.

Saranno presenti oltre 150 tipi di birre in arrivo da ogni parte del mondo, nell'area dedicata alle birre artigianali invece, ogni giorno si terranno workshop che sarà possibile prenotare preventivamente, per chi abbia voglia e piacere di seguire un percorso tecnico nei meandri delle birre artigianali.

La faranno da padrone ovviamente le ultime produzioni di casa Birrasalento, ma saranno presenti artigianali in arrivo da ogni parte d'Italia e del mondo. E ancora, area gluten free e a misura di intolleranze.

L'Italia sarà protagonista anche nella gastronomia, con decine di presidi e tipicità accuratamente scelti da Sergio Pugliese, rappresentate negli stand.

Si alza il tiro dell'offerta musical con gruppi di qualità su entrambi i palchi, quello centrale e quello in pineta. Anche quest'anno le luminarie sono affidate alla ditta De Cagna, con installazioni coloratissime e di grande pregio.

Già partiti sulle pagine social, i contest per vincere birra, gadget e altro.

Aprirà la serata, quella dell'inaugurazione, come ormai consuetudine, miss Mondo Italia insieme alla grande famiglia Mebimport capitanata da patron Maurizio Zecca.

L'vento sarà trasmesso tutte le sere in diretta streaming sulla pagina social di birra e sound e sul sito internet .





PROGRAMMA MUSICALE XV EDIZIONE

Ecco gli artisti che si esibiranno sui due palchi di BeS 2019.

01/08

GIULIANO PALMA & BAND – SUMMER TOUR (SKA, POP)

FESTIVAL BAR ITALIA (LO SPETTACOLO ITALIANO) – Bar Italia Musica Italiana

02/08

CANZONIERE GRECANICO SALENTINO (PIZZICA)

RUMBA DE BODAS (AFRO, LATIN, FUNK)

03/08

CRIFIU – MONDO DENTRO TOUR (POP, ROCK, WORLD MUSIC)

SCAZZICAPIETI (PIZZICA)

04/08

CESARE DELL’ANNA & DNX (ELECTRONIC, JAZZ)

MAHOUT (REGGAE)

05/08

RIOBO Gallipoli – BE CRAZY “MUSIC FESTIVAL 2019” – Discorevolution, notti magiche, kawabonga, club house. GUEST STAR : ELEONORA ROSSI. LINE UP: Dj Morris, Dariosanchez, Luca Tarantino, Savi Vincenti

SKARLAT (SKA, PUNK)

06/08

Giufà (GIPSY. PUNK)

MISTURA LOUCA (PATCHANKA)

07/08