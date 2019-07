Parcheggi a servizio delle discoteche di Baia Verde, via libera all’amministrazione

Il ricorso dei privati nei confronti della delibera comunale di Gallipoli, è stato rigettato dai giudici del Tar. Sono validi i nuovi contratti stipulati con altre aziende.



Rigettata la domanda cautelare da parte di privati sulla gestione dei parcheggi alla Baia Verde che il Comune di Gallipoli ha ritenuto di affidare ad altre aziende.

Il Tar Lecce ha ritenuto la legittimità della procedura effettuata dall’amministrazione dando ragione alle tesi degli imprenditori Rete d’Imprese del Salento, difesa dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, e Meridiem S.r.l, difesa dall’avvocato Tommaso Millefiori, e della difesa comunale rappresentata dall’avvocato Francesca Traldi, i quali avevano indicato che i ricorrenti non avevano titolo per poter svolgere l’attività richiesta.

In particolare, i privati, che in passato avevano stipulato un contratto di locazione dei terreni per gestire i parcheggi, richiedevano al Comune di poter continuare la gestione nonostante i contratti di locazione fossero da tempo scaduti. Nel frattempo, le società avevano stipulato contratti di locazione per le medesime aree ed avevano presentato regolare richiesta al Comune di Gallipoli per poter realizzare e gestire i parcheggi.

Quindi, il Comune aveva ritenuto di autorizzare e far svolgere l’attività alle aziende che disponevano di contratti in vigore, e quindi avevano la disponibilità giuridica del bene, rigettando la richiesta dei privati con contratti scaduti (ai quali era stato anche rigettata la richiesta di titolo commerciale per poter svolgere l’attività).

L’accoglimento della domanda cautelare avrebbe, quindi, di fatto impedito il regolare svolgimento dell’attività di parcheggi creando notevoli disagi per i turisti che intendevano recarsi a Baia Verde. In questo modo, a seguito della pronuncia del Tar, potrà essere garantito il servizio di parcheggio (servizio fondamentale per il comparto turistico-balneare).