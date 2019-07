Sticchi Damiani dal ritiro: "Felice per gli abbonamenti. Qui giocatori funzionali al progetto"

Il presidente arrivato ieri sera nel ritiro di Santa Cristina ha parlato della squadra e del mercato.

“Sono arrivato ieri sera – ha esordito Saverio Sticchi Damiani - nel ritiro di Santa Cristina ed ho trovato un bel clima, sereno e tranquillo. Possiamo usufruire di ottime strutture, ci sono tutti i presupposti per fare un buon lavoro. Siamo molto contenti dei nuovi arrivati, sono il frutto di un lavoro svolto nei mesi scorsi e si stanno ambientando in un gruppo già collaudato”.

“Teniamo molto – ha proseguito - all’aspetto caratteriale e i nuovi hanno le stesse caratteristiche morali di chi c’era già. Certamente il lavoro per la costruzione dell’organico non è terminato, il nostro direttore sportivo sta facendo un ottimo lavoro. Al di là dei nomi arriveranno giocatori funzionali al progetto. In questa nuova avventura nel massimo campionato cercheremo di proporre gioco, com’è nella filosofia del nostro allenatore, con tutte le difficoltà che il Campionato di Serie A propone”.