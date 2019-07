"Le stagioni del lavoro": Carosello dello Spi a Uggiano La Chiesa

Venerdì 26 luglio nuova tappa del tour del Sindacato Pensionati Italiani: in piazza Aldo Moro serata di spettacoli, dibattiti, sindacato di strada.

Dopo il successo della tappa di Collepasso, Il Sindacato Pensionati Italiani (Spi) della Cgil - in collaborazione con Cgil Lecce, Comune di Uggiano La Chiesa e la locale Pro Loco - organizza a Uggiano La Chiesa un’altra giornata di spettacoli, dibattiti e controllo della pensione. Venerdì sera a partire dalle 20 in piazza Aldo Moro sarà possibile assistere alla presentazione di un libro e ad uno spettacolo musicale. E nel frattempo approfittare dello stand dello Spi e del sindacato di strada, per farsi controllare la pensione. Il Carosello è un evento itinerante, organizzato dallo Spi Puglia.

Il programma