Spiaggia pubblica occupata con ombrelloni e più di 300 lettini: sgomberato lido abusivo

Operazione della Guardia costiera a Torre Rinalda dove è stata riscontrata l’occupazione abusiva di pubblico demanio marittimo.

Ancora un lido abusivo sgomberato dalla Guardia costiera: nella mattinata di ieri, i militari dell’ufficio marittimo di San Cataldo, sono intervenuti a Torre Rinalda, restituendo al pubblico uso un’area demaniale di circa 1810 mq, suddivisa in due zone separate poste ai confini di un tratto di arenile in concessione, adibito a stabilimento balneare, che risultava abusivamente occupata mediante l’installazione di circa 163 ombrelloni e 326 lettini da parte del titolare del lido e utilizzata in esclusiva dalla clientela ospite di un noto camping locale.

Al trasgressore, è stata contestata la realizzazione di innovazioni non autorizzate in area demaniale marittima non in concessione e la realizzazione di variazioni d’uso non autorizzate all’interno dell’area demaniale marittima regolarmente concessa. Le attrezzature balneari, rimosse nell’immediato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, venivano successivamente impiegate all’interno di un’adiacente area demaniale, regolarmente concessa con licenza al responsabile degli abusi, ma non utilizzata a tal fine.