In vacanza a Gallipoli ruba soldi ad altri turisti, denunciato 19enne barese

L'indagine della polizia ha consentito di individuare il giovane ospite di una struttura ricettiva insieme alle sue vittime.

Da Bari a Gallipoli per vacanza e non solo. Un 19enne è stato individuato e denunciato dalla polizia della città ionica con l'accusa di aver messo a segno ben 4 furti ai danni di altrettante famiglie in vacanza. Gli agenti del commissariato sono partiti dalle denunce di ingenti furti di denaro presentate da turisti italiani e stranieri, tutti ospiti della stessa struttura ricettiva. Gli investigatori hanno svolto un primo sopralluogo sul posto ed hanno notato che i furti erano stati commessi tutti in un’area circoscritta, all’interno di casette mobili e con le stesse modalità. I furti, che si sono susseguiti nel mese in corso, nell’arco di pochi giorni l’uno dall’altro, hanno riguardato anche somme ingenti: un furto di mille euro ai danni di una famiglia tedesca, un furto di 470 euro, oltre ad un paio di occhiali da sole griffati ed una videocamera ai danni di una famiglia olandese, un furto di 9u5 euro ai danni di una famiglia romana e, persino, un furto di 15 euro ai danni di un’altra famiglia olandese. I poliziotti hanno ascoltato, tra gli altri, anche gli addetti alla vigilanza privata i quali hanno riferito alcuni sospetti su un gruppetto di giovani in vacanza nella struttura e che si è scoperto poi essere in procinto di lasciarla per fare rientro a Bari.

Senza perdere tempo i poliziotti sono tornati nella struttura ricettiva ed hanno fermato i giovani che erano già con i trolley alla reception. Il nervosismo dimostrato in modo particolare da uno di loro alla vista degli operatori della Squadra Volante ha insospettito ancor di più gli agenti che a quel punto non hanno esitato a fermare e ad identificare i ragazzi.

Proprio durante questa attività investigativa, lo stesso ragazzo, che poco prima aveva mostrato insofferenza, ha tentato di disfarsi di alcuni oggetti gettandoli nei bidoni della spazzatura: immediatamente recuperati dai poliziotti sono stati riconosciuti proprio negli oggetti trafugati alla turista olandese, ossia il paio di occhiali da sole griffati e la videocamera.

Messo alle strette, il giovane barese, alla presenza del suo legale di fiducia, non ha potuto far altro che confessare tutti i furti commessi durante la sua breve vacanza presso la struttura ricettiva, restituendo agli investigatori il denaro rubato, da cui mancava solo qualche decina di euro già spesa per acquisti personali.

Pertanto, il 19enne barese è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato e continuato in abitazione, mentre i tre amici sono risultati estranei alla vicenda.