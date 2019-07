Cade un vaso dal terrazzo: tragedia sfiorata a Martano

L'episodio ieri a Martano: protagonista un turista 80enne.



Cade un vaso dal terrazzo di un condominio e sfiora una donna. Tragedia scampata ieri mattina a Martano: protagonista una 80enne romana in vacanza nel Salento. La donna era seduta ad un tavolino del Caffè Ficile a leggere il giornale quando un oggetto di cristallo è precipitato da un balcone per poi infrangersi con violenza al suolo. Nella caduta, l'oggetto ha colpito il cornicione del palazzo, deviando così la sua traiettoria che altrimenti sarebbe terminata addosso alla donna. Una pioggia di schegge ha invaso la turista che tuttavia è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Martano che hanno immediatamente avviato le indagini per capire la dinamica dell'accaduto. Non è ancora chiaro da quale appartamento sia caduto l'oggetto, nè la sua natura precisa: dalle prime ipotesi pare si trattasse di un vaso, ma non si esclude possa essere stato un posacenere di cristallo o perfino di un grande bicchiere.