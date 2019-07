Parto senza soffrire, gli anestesisti: "La partoanalgesia protegge le donne ed è sicura"

“Da una nostra osservazione interna, nel 2018, l'incidenza di tagli cesarei nelle partorienti che hanno utilizzato la partoanalgesia è inferiore a quella di chi non aveva ricevuto questo trattamento”: gli anestesisti leccesi difendono a spada tratta il parto indolore e chiedono ad alcuni ginecologi più propensi al parto naturale di rivedere le loro posizioni sulla base dei dati scientifici.



Dal 2016 la partoanalgesia è entrata nei LEA (Livelli essenziali di assistenza). Questo significa che è una prestazione da effettuare obbligatoriamente a spese del Sistema Sanitario Nazionale. “Da allora nessuna donna paga più il parto indolore”. Ci furono diverse battaglie per garantire la prestazione anche alle donne meno abbienti. Un nostro articolo ha aperto il dibattito su una domanda che spesso si pongono tante partorienti: il parto è meglio epidurale o naturale? Qualche ginecologo, pur ricorrendo alla partoanalgesia e apprezzando questo intervento, preferisce evitarlo, quando si può. Per la maggior parte dei medici, però, anche ospedalieri, far sentire i dolori del parto naturale è un po’ come rifiutare i grandi vantaggi che la medicina offre. Sono pochissime, infatti, le donne su cui questo tipo di anestesia non può essere praticata: con dei controlli e degli esami preventivi di routine la partonanalgesia può essere praticata senza alcun problema. Tra l’altro, l’unità operativa di Anestesia dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, guidata dal dottor Giuseppe Pulito, ha una tradizione di partoanalgesia importante: l’intervento viene eseguito da oltre 10 anni. Il trend del numero dei tagli cesari, che partivano dal 50% è in netto calo e ha raggiunto il 33,4% (in linea con la media nazionale). Si tratta di una delle migliori realtà in Puglia, grazie alla squadra di anestesisti e ostetrici che si prende cura delle problematiche dell'Unità operativa di Ostetricia. La cosa più interessante è che finalmente questo tipo di intervento praticato per permettere alle donne di partorire serenamente è alla portata di tutte, per l’intera giornata. Anche chi partorisce la notte ed è una donna meno abbiente, dunque, può usufruire della partoanalgesia totalmente gratuita. La nostra sanità è democratica.



“MEGLIO LA PARTOANALGESIA DEL PARTO NATURALE”



Per gli anestesisti leccesi che abbiamo intervistato oggi (i dirigenti medici in Anestesia e Rianimazione del “Vito Fazzi” di Lecce, dottori Alicino Dario e Cappiello Giovanni) è sempre meglio la partoanalgesia del cosiddetto “parto naturale”. I due esperti ci spiegano tutti i perché è ci assicurano che è quasi impossibile sbagliare le dosi (e anche quando avviene si può portare a termine comunque un parto tranquillo). Naturalmente, la parte iniziale del parto è sempre naturale (a meno che, per le complicazioni, non sia necessario subito un taglio cesareo) fino a una dilatazione di 3-4 centimetri. Sono pochissimi i casi in cui l’epidurale non si può fare: non si può effettuare nei soggetti affetti da malattie neurologiche che riguardano la colonna vertebrale o da patologie della coagulazione del sangue. È da evitare la partoanalgesia per le pazienti che hanno infezioni in corso nel punto dove bisogna praticare la puntura, in chi ha scoliosi gravissime e in seguito agli esiti di interventi chirurgici sulla colonna vertebrale.



INTERVISTA AI DOTTORI DARIO ALICINO E GIOVANNI CAPPIELLO, DIRIGENTI MEDICI IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL’OSPEDALE “VITO FAZZI”



C’è chi preferisce il parto naturale: con la partoanalgesia, in rari casi, si può davvero rischiare di non avere più il controllo dei muscoli per spingere?



“Con la partoanalgesia il parto resta naturale al cento per cento. I farmaci utilizzati sono gli stessi che si usano per un'anestesia (ad esempio per fare un taglio cesareo), ma a concentrazioni nettamente inferiori. In questo modo si ottiene l'analgesia e non l'anestesia. Questo vuol dire che i muscoli restano completamente attivi. La partoriente avverte la contrazione e può spingere come farebbe senza epidurale: l'unica differenza sta nel notevole (non sempre totale) abbattimento della percezione del dolore”.



Si possono sbagliare le dosi?



“Errare è umano e il mestiere dell'anestesista non è così facile come si pensa, ma sbagliare il dosaggio è un evento rarissimo per non dire impossibile”.



Meglio l’anestesia spinale o l’epidurale? Sono tutt’e due sicure? Si possono combinare in alcuni casi?



“Tra spinale e peridurale ci sono piccole, ma anche grandi differenze. Con la spinale si ottiene un effetto immediato, ma la durata è limitata ad un paio d'ore circa. La peridurale invece ci permette di inserire un catetere che può essere utilizzato anche per periodi lunghi. Le due tecniche si possono combinare in base all'esperienza dell'anestesista ed entrambe possono essere utilizzate sia per l'analgesia che per l'anestesia”.



Partorire senza dolore è consigliabile e sicuro per tutte?



“Partorire senza dolore è consigliabile per tutte. La partoanalgesia può essere considerata una forma di protezione, sia per la partoriente che per il feto, da tutta una serie di meccanismi nocivi che si attivano con la percezione di un dolore intenso e prolungato. Farmaci e tecniche moderne non interferiscono con la capacità di suzione del neonato, sposando in pieno le campagne di allattamento precoce dell'OMS. Eventuali controindicazioni come i problemi di coagulazione, le allergie, l'assunzione di farmaci particolari e altro sono valutate durante la visita anestesiologica che si effettua verso la fine della gravidanza”.



Quali sono gli effetti collaterali e le controindicazioni?



“L'effetto collaterale più comune, e comunque raro, è l'insorgere di una cefalea nei giorni seguenti il parto. Questo evento è trattato anche non farmacologicamente e svanisce dopo un paio di giorni”.



Quali donne non possono fare l’epidurale?



“Sono davvero poche le donne che non possono beneficiare di tale metodica”.



Però c’è ancora qualche pregiudizio su questa pratica...