Serie A, calendario 2019/20: ufficializzati sede, data e ora della presentazione

La presentazione ufficiale è fissata per lunedì 29 alle 18.45 presso la sede Sky di Milano. Si partirà con gli anticipi del 24 agosto e si chiuderanno i battenti il 24 maggio 2020. Tre i turni infrasettimanali.

Dopo il sorteggio del tabellone di Tim Cup , effettuato lunedì scorso, adesso tocca ai calendari. Quelli di Serie A Tim saranno presentati lunedì prossimo, 29 luglio, presso gli studi televisivi di Sky a Milano. L’evento sarà trasmesso in diretta tv a partire dalle ore 18.45su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A.