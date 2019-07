Irama arriva a Nardò: sabato il concerto

Irama, Giovanipersempre Tour sabato 27 luglio a Nardò.

Grande attesa per l'unica tappa in Puglia di Irama, re dell'estate con la sua hit "Arrogante". "Giovanipersempre Tour" arriva allo stadio Giovanni Paolo II di Nardò sabato 27 luglio, a partire dalle 21. I biglietti, del costo di 25 Euro più diritti di prevendita, sono ancora disponibili nei circuiti Ticketone e Vivaticket (infoline: 389 9595441), mentre i botteghini apriranno il giorno del concerto a partire dalle 18.30.



Irama è il giovane cantautore classe 1996 che più di tutti sembra aver convinto critica e pubblico nell'incarnare con la giusta fusione tra citazioni autoriali e novità degli ultimi anni le storie della nuova generazione, come recita il suo singolo estivo, “Arrogante”, uno stile crudo “come un taglio con il sale”. Un autore dalla forte impronta caratteriale, capace di passare con disinvoltura dal pop romantico all'ironia graffiante dell'hip-hop fino al sarcasmo acid della trap.