Moria di conigli sull'isola causata da un virus, il sindaco avverte: "Non introdurre altri animali"

Le cause dei numerosi decessi chiarite dai veterinari della Asl

"L'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata ha comunicato al Servizio Veterinario dell'ASL che la causa della morte di decine di conigli sull'Isola Grande, detta anche "dei conigli" e' dovuto alla cosiddetta "malattia virale emorragica", ceppo francese” Lo comunica in una nota il sindaco di Porto Cesareo Salvatore Albano

“La malattia che non e' contagiosa per l'uomo o altri animali, verosimilmente è stata introdotta da un coniglio portatore del virus che ha infettato gli altri conigli. Infatti questa puo' essere trasmessa solo agli individui della famiglia dei "leporidi" (conigli e lepri).