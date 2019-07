Si uccide inalando gas in cella, Osapp: "Poca sorveglianza su soggetti a rischio"

Il detenuto aveva manifestato problemi di adattamento con il regime carcerario.

Nuovo suicidio nel carcere di Lecce. La tragedia è avvenuta verso le 14 di ieri nel reparto circondariale C1 2° sezione denominata REIS (Reparto Elevato Indice di Sicurezza). Ne da notizia il vicesegrario regionale dello Osapp Puglia Ruggiero Damato:

"Un detenuto 40 enne di origini brindisine con reati legati agli stupefacenti e con problemi di adattamento al sistema carcerario e – sembra- anche di convivenza con altri reclusi, si è tolto la vita inalando il gas delle bombolette tipo campeggio in dotazione ai detenuti. Tale episodio fa emergere ancora una volta le criticità del sistema penitenziario in particolare la gravissima carenza di polizia penitenziaria sopratutto nel ruolo agenti -assistenti che sono sottoposti a turni massacranti che variano dalle 8 alle 12 ore consecutive. Pesa inoltre la mancanza di supporti informatici e di sorveglianza per il controllo di soggetti con problemi di adattamento al sistema penitenziario. Il poliziotto in servizio ieri nella sezione è intervenuto subito e ha richiesto l'immediato intervento dei sanitari ma non è bastato a salvare la vita al malcapitato detenuto".