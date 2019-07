Due innesti in prospettiva per il Lecce: dal Palermo arrivano Lo Faso e Gallo

Difensore e attaccante, I calciatori sono già nel ritiro di Santa Cristina agli ordini di mister Liverani.

Il Lecce suona due colpi importanti in sede di mercato con due calciatori di buona prospettiva. La società giallorossa ha ufficializzato poco fa di aver prelevato gli svincolati Simone Lo Faso e Antonino Gallo, nella scorsa stagione in forza al Palermo.

Lo Faso, attaccante classe 1998, era da tempo nel mirino del ds Mauro Meluso, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per l’ex rosanero. Ha già esordito in Serie A in Palermo-Milan 1-2 del novembre 2016, giocando 33 minuti con De Zerbi allenatore. Curiosamente, quella partita fu decisa dal suo nuovo compagno nel Lecce, Gianluca Lapadula, che segnò il gol partita rossonero al 37′ st. In totale, nella massima serie, Lo Faso ha collezionato sinora 12 presenze, dieci col Palermo e due con la Fiorentina nella stagione successiva, nella quale, ad aprile 2018, subì in allenamento una frattura al perone che lo tenne lontano dai campi per qualche mese. Vanta anche due presenze e un gol con la Nazionale under20, cinque e un gol con la U19, sette e due gol con la U18, dieci e due gol con la U17.