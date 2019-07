In Olanda si cercano cuochi: ecco come candidarsi

Roompot Vakanties, tipica azienda olandese, pragmatica ed ambiziosa, in Olanda è alla ricerca di cuochi . L’ambiente di lavoro é informale, la sua mission si basa sul lavoro di squadra con l’ obiettivo é quello di far vivere una vacanza indimenticabile agli ospiti delle strutture.



Requisiti

·Hai già lavorato come cuoco

·Hai conoscenza delle norme HACCP

·Sei capace di controllare e gestire situazioni di stress che si possono verificare soprattutto quando il ristorante è particolarmente pieno ed affollato

·Sei disponibile e puoi/vuoi partire per l’Olanda /Germania

·Hai una buona conoscenza della lingua inglese

·Conoscenza della lingua tedesca o olandese è considerata un plus



Offerta

·Un buon salario in linea con il contratto collettivo nazionale (CAO Recratie)

·Contratto a tempo determinato ed indeterminato ( con possibilità di indeterminato)

·Buoni per mezzi pubblici (per distanza superiore ai 10 km)

·Sconto o uso gratuito delle facilità del Rampoot come piscina, bowling, area wellness etc

·Alloggio



Per la candidatura:



Invia il tuo curriculum vitae in inglese insieme ad una lettera di motivazone a:els.hollander@uwv.nl e cc a:eurespuglia@regione.puglia.it ; b.greco@regione.puglia.it oggetto: CUOCHI Raampot Netherlands



La scheda informativa