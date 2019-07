Il fronte caldo verso la Puglia: aumentano le temperature

Una profondissima circolazione depressionaria, con minimo sino a 993 hPa poco ad ovest dell'Irlanda, continuerà ad aspirare aria rovente dal deserto del Sahara in direzione dei settori occidentali europei, dove è attesa una nuova giornata contrassegnata dal caldo estremo e, probabilmente, da nuovi record assoluti.

Tuttavia, l'ampio fronte freddo (linea blu coi triangolini) associato a tale struttura ciclonica si muove lentamente verso est e, di conseguenza, anche i massimi del potente anticiclone nord-africano, Yvonne, si spostano verso Est.

Come anticipato ieri, questo per il Salento comporterà la completa attenuazione della ventilazione settentrionale già dalla giornata di oggi e un quindi un progressivo aumento delle temperature e dei valori di umidità relativa.



Maggiori dettagli su

www.supermeteo.com