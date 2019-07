Premiate le migliori 50 pizzerie italiane: c’è un locale salentino

Nei giorni scorsi, al teatro Mercadante di Napoli, la terza edizione di 50 Top Pizza con riconoscimenti per le pizzerie italiane e straniere.

C’è anche un locale salentino tra le 50 migliori pizzerie italiane. La serata di premiazione della terza edizione di 50 Top Pizza, la classifica delle migliori pizzerie in Italia e nel mondo ideata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro si è svolta, nei giorni scorsi, al teatro Mercadante di Napoli.

Incoronati, ex aequo Franco Pepe, patron della pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo (già vincitore delle prime due edizioni) e Francesco Martucci, patron della pizzeria I Masanielli di Caserta. Sul podio, in terza posizione, Ciro Salvo con la sua 50 Kalò.