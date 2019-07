Randagismo, animalisti contro la legge regionale: “Privilegiato il business dei canili”

Al centro del dibattito, la richiesta di ritirare alcuni emendamenti che non favorirebbero la prevenzione ma le convenzioni con le strutture private.

Fermento nel mondo animalista per alcuni emendamenti alla nuova legge regionale sul randagismo che potrebbero incentivare interessi criminali. Oltre 100 associazioni pugliesi, la maggior parte aderenti al Progetto CAAP (Coordinamento Associazioni Animaliste Pugliesi), contestano alcuni emendamenti approvati in Terza Commissione, ovvero quelli relativi al “riconoscimento ufficiale” delle convenzioni pubbliche per il ricovero degli animali nelle strutture dei privati, quelli che con l’escamotage dello stato di necessità e “dell’urgenza d’opera” permettono di superare il limite di 200 unità e di costruire canili rifugi, anche “attiguamente in serie” e quello che permette il trasferimento dei cani fuori Dipartimento Asl e fuori regione.

“La Puglia -spiega Pierre Luigi Trovatello, presidente del Coordinamento Associazioni Animaliste Salentine- spende circa 27 milioni di euro l’anno per il randagismo, la maggior parte per il mantenimento degli animali nei canili (in maggioranza privati), pochissime risorse invece sono destinate alla prevenzione, motivo per cui il fenomeno non tende a diminuire. Occorrono seri ed efficaci piani di sterilizzazione degli animali randagi e incentivi per la sterilizzazione degli animali di proprietà, maggiori controlli per il rispetto delle norme, per l’informazione e l’educazione della cittadinanza e negli istituti scolastici e idonea formazione degli organi preposti al controllo. Bisogna incentivare la costruzione e il risanamento dei canili sanitari, in quanto sono pochissimi i Comuni dotati di questo fondamentale presidio per la profilassi sanitaria e preventiva, mentre sono troppe le strutture di proprietà privata nate come pensioni e riconvertite dallo “stato di emergenza” in canili (spesso lager) per il ricovero degli animali randagi, tramite convenzioni pubbliche anche economicamente molto consistenti. Questa situazione ha creato un business appetibile che si antepone di fatto alla prevenzione”.