Lo yacht centra in pieno la barca a vela: paura sulla banchina di Leuca

L’incidente è accaduto ieri: nessun ferito ma sull’episodio indaga la Guardia costiera.

Forse un’avaria al motore la causa dello scontro tra uno yacht di circa 40 metri e una barca a vela ormeggiata nel porto di Leuca. Il comandante dello yacht ha centrato in pieno l’imbarcazione (qui il video) attraccata nel terzo braccio, distruggendola. Nessun ferito, per fortuna: la piccola barca era stata sequestrata ed era in attesa di essere demolita. Sul posto il personale della Guardia costiera di Leuca.