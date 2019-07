Gazebo dentro le mura antiche di Otranto, monta la polemica: "Uno scempio"

Il caso dopo la collocazione di un nuovo gazebo che promuove elettrodomestici.

La necessità di reperire risorse per i bilanci comunali qualche volta può portare a scelte discutibili: è quanto di fatto contestano diversi cittadini (ma anche visitatori) dinanzi all’installazione nelle mura antiche di Otranto, all’interno di Largo Porta Alfonsina, di un gazebo che promuove elettrodomestici.

Il nuovo “acquario” si aggiunge a quello già da tempo collocato sul Lungomare (e già posizionato anche nelle scorse stagioni): questione di “decoro” del borgo antico, peraltro riconosciuto come sito messaggero di pace dall’Unesco, e soprattutto di rispetto e attenzione della storia e dei beni culturali.

Così, da quando il gazebo è stato collocato in zona, sono state postate sui social le foto di quello che a molti appare un obbrobrio, scatenando discussioni e polemiche. “È uno scempio alla bellezza del luogo” – commentano in tanti; c’è chi parla di "svendita" del territorio, di "mercificazione", di "pessimo gusto". E c'è chi rivolgendosi direttamente agli amministratori parla di "insulto peggiore alla storia".

Il “caso” diventa politico, con il capogruppo di opposizione Luca Bruni, che in un post dal titolo polemico “Benvenuti a Otranto Convenienza”, scrive: “Stiamo mercificando senza misura i luoghi più belli e suggestivi della nostra città. Quelli che la rendono unica. Una piazza devastata da un parallelepipedo senz’anima. Enorme, invadente e brutto. Un luogo così denso di significato e storia violentato da una ‘cosa’ che non troverebbe ingresso in nessuna città degna di questo nome. E noi siamo Otranto”