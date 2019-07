Torna "Hypogeum Jazz Festival" rassegna diretta da Fulvio Palese

Il 25 luglio ed il 2 e 9 agosto ritorna la rassegna jazz di Presicce-Acquarica organizzata dall’associazione Amici della Musica con la direzione artistica di Fulvio Palese.

Prende il via giovedì 25 luglio con il concerto del quartetto di Serena Spedicato e Nicola Andrioli la quarta edizione dell'Hypogeum Jazz Festival, organizzato dall’Associazione Amici della Musica di Presicce-Acqauarica, con il patrocinio del Comune di Presicce-Acquarica e del Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce, con la direzione artistica di Fulvio Palese. Per volere degli organizzatori e come stimolo alla sensibilizzazione sociale, quest’anno la rassegna è dedicata al paesaggio, elemento distintivo del Salento, martoriato da malattie ed incuria, bene prezioso da tutelare.

La scelta del programma è incentrata su grandi nomi del jazz pugliese che ormai fanno parte del panorama nazionale ed internazionale. A fare da cornice ai concerti, come per le passate edizioni, vi saranno i luoghi più suggestivi di quello che a ragione è annoverato fra i borghi più belli d’Italia.

Serena Spedicato alla voce e Nicola Andrioli al pianoforte si esibiranno presso l'Atrio “San Giovanni Battista” (Casa comunale-Presicce) insieme a Kalevi Louhivuori alla tromba e Michele Rabbia alle percussioni con un concerto dal titolo “The Shining of Things. Dedicated to David Sylvian” che è anche la presentazione dell’omonimo cd uscito il 20 luglio scorso per l’etichetta Dodicilune (che ha fattivamente collaborato alla realizzazione di questo concerto).

Successivamente venerdì 2 agosto nel chiostro “Madonna degli angli” sarà la volta del Gypsy Jazz Trio con Salvatore Russo chitarra solista, Tony Miolla chitarra ritmica, Camillo Pace contrabbasso per un omaggio alle musiche della tradizione gitana ed infine venerdì 9 agosto presso il suggestivo scenario dei Giardini pensili del Palazzo ducale vi sarà il Cercle Magique trio di Nando Di Modugno chitarra, Viz Maurogiovanni basso, Gianlivio Liberti percussioni.

Alla fine dei concerti sarà dato ampio spazio a degustazioni enogastronomiche offerte da aziende locali.

Inizio concerti ore 21:30.