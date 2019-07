Recinzione, docce, tavoli e divanetti nell'area protetta: sequestrato immobile commerciale

Dalle verifiche della guardia costiera sono emerse diverse irregolarità.

Abusivismo edilizio ed occupazione dell’area marina protetta di Porto Cesareo: è scattato il sequestro da parte della Guardia costiera a Porto Cesareo di una struttura commerciale.

Durante un’attività di verifica in zona Sant’Isidoro, i militari del locale Ufficio Marittimo e della Guardia Costiera di Gallipoli riscontravano come un immobile adibito ad uso commerciale fosse parzialmente realizzato in difformità ai titoli autorizzativi ed in violazione delle vigenti norme edilizio/paesaggistiche. Inoltre sul posto erano presenti un muretto di delimitazione con annessa recinzione e la copertura di un’area pari a 20 mq asservita alle docce, opere totalmente abusive.

Dagli accertamenti, emergeva anche l’occupazione abusiva di una porzione di demanio marittimo pari a circa 75 mq sulla quale venivano posizionati vari tavoli e divanetti ad uso dei clienti della struttura.