Asl accerta dodici casi di intossicazione: scatta lo stop per il ristorante del villaggio

Decine di chiamate al 118 dagli ospiti di un villaggio turistico della marina di Melendugno. In due sono stati ricoverati, uno ancora in osservazione. Sintomi identici: nausea, vomito e diarrea.

Una dozzina di intossicati, due ricoveri precauzionali e diverse altre persone con malori più lievi. Nausea e vomito, in alcuni casi anche diarrea, causati da un’intossicazione alimentare. L’intervento d’emergenza è scattato ieri sera dopo le numerose chiamate giunte alla centrale operativa del 118 da un villaggio turistico di Torre Dell’Orso al quale – al termine dei controlli - è stato imposto lo stop all’attività di ristorazione.

“Sul posto – fa sapere il direttore del 118 Maurizio Scardia – sono state inviate due ambulanze, che hanno fatto la spola con l’Ospedale di Galatina, e un’automedica per poter prestare le prime cure alle persone, tutte con codice verde o bianco, che hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Stando a quanto riferito al 118 dal medico della struttura ricettiva, sarebbero stati visitati anche altri villeggianti con gli stessi sintomi da patologia gastroenterologica. La rete dei soccorsi ASL ha funzionato egregiamente, grazie al coordinamento attivato tra il Servizio 118, il SIAN – Servizio Igiene degli Alimenti Area Nord e il Pronto Soccorso dell’Ospedale Galatina, dove sono stati trasportati cinque pazienti. Sono stati necessari due ricoveri a scopo precauzionale, di cui un paziente già dimesso stamattina e un altro ancora sotto osservazione”.

La Centrale Operativa del 118, visto il numero consistente di casi e la sintomatologia, ha innescato l’intervento del Gruppo MTA (Malattie a Trasmissione Alimentare) del SIAN, un team multidisciplinare guidato dal dottor Roberto Licci che coinvolge anche veterinari e tecnici della prevenzione. Il compito del gruppo MTA è stato duplice: andare a caccia delle cause (nel caso specifico: carenze igienico-sanitarie e gestionali) e prendere i provvedimenti correttivi. I controlli ufficiali, infatti, hanno prodotto il provvedimento d’urgenza, a tutela della salute pubblica, di sospensione dell’attività di ristorazione e preparazione pasti nella struttura ricettiva.