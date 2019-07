Pescoluse, tartaruga in spiaggia per deporre "accolta" con flash e torce: si spaventa e va via

Il fatto è avvenuto ieri sera: l'animale è rimasto disorientato ed è tornato in mare.

Le coste del Salento sempre più meta preferita delle Caretta Caretta che scelgono i litorali sabbiosi per deporre le loro uova. Ogni anno si moltiplicano le segnalazioni ma a volte l'attrazione che esercitano questi splendidi animali travalica il rispetto e il processo naturale di deposizione delle uova viene interrotto. E' quanto accaduto ieri sera a Pescoluse, marina di Salve dove una tartaruga marina "Caretta Caretta" arrivata in spiaggia per deporre le uova (o per un sopralluogo) é stata circondata dai bagnanti, tempestata di flash, foto e torce di cellulari, disturbata e disorientata. Alla fine l'animale è presto ritornato spaventato in acqua e a nulla sono valsi gli inviti di chi chiedeva invano di allontanarsi e di avvisare chi di dovere. La segnalazione è arrivata da Roberto Negro che ha prontamente avvertito il Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera.