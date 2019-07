Acrobati, illusionismo e giochi in strada: a Copertino "La notte bianca dei bambini"

Appuntamento in Piazza del Popolo giovedì 25 luglio a partire dalle 21.



Incanto e divertimento sono in arrivo a Copertino con la prima edizione de La Notte bianca dei Bambini, che si svolgerà il prossimo giovedì 25 luglio, a partire dalle ore 21, presso Piazza del Popolo. Il colorato evento, organizzato dal Comune di Copertino in collaborazione con Lab Communications, agenzia ideatrice del format, si sviluppa attorno a una ricca serie di attrazioni e attività dedicate alla gioia dei bambini, ma che riusciranno a coinvolgere ed emozionare anche gli adulti.

Spettacoli di giocoleria, teatro di strada, performance di equilibrismo, illusionismo, magia comica e bolle di sapone giganti, intratterranno il pubblico ricreando un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. Il mega gonfiabile, le mascotte dei Minions, SpongeBob, Topolino e Minnie sono le attrazioni dedicate principalmente ai più piccoli. Terrà grandi e piccini col fiato sospeso, la performance di soccer freestyle, ovvero l'arte del palleggio acrobatico, eseguita con un pallone da calcio.