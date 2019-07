Falsa procura per intascare 15mila euro, arrestato avvocato

Il legale avrebbe riprodotto timbro e attestazioni di un ignaro notaio di Brindisi.



Un avvocato di Brindisi, Giuseppe Scuteri di 49 anni, è stato arrestato questa mattina dai militari della Guardia di Finanza di Brindisi nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Brindisi per i reati di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; falsità materiale commessa dal privato, sostituzione di persona e truffa. Il provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale ha interessato anche la madre del professionista, C.M. di anni 73, per la quale è previsto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini hanno messo in luce che l’avvocato, appartenente al Foro di Brindisi e con studio legale nel capoluogo, aveva formato a suo favore una procura speciale mendace che, falsamente, riproduceva il timbro e le attestazioni di un ignaro notaio di Brindisi, al fine di incassare indebitamente oltre 15mila euro, spettanti ad un terzo soggetto del tutto estraneo agli accadimenti.

L’acquisizione delle somme era poi avvenuta attraverso l’accredito del denaro su un conto corrente bancario intestato alla madre dell’avvocato.

Già in passato, il medesimo professionista era stato indagato dall’Autorità Giudiziaria, rinviato a giudizio e condannato per analoghi episodi, che avevano portato alla misura interdittiva del divieto di esercizio della professione, poi revocato.