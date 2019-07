Anfora di epoca romana ritrovata dai carabinieri, denunciato 58enne

Il reperto di probabile provenienza marina era in una scatola nel seminterrato di un'abitazione a San Donaci.

In casa aveva un'anfora di terracotta di epoca romana e perciò è stato denunciato per ricettazione e violazione alla normativa sui beni di interesse artistico. La scoperta è stata effettuata dai carabinieri nel seminterrato di un'abitazione di proprietà di un 58enne di San Donaci.