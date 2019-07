"El gran capitan": Ivan Zamorano firma il nuovo vino salentino

Domani alle 19 la presentazione del vino presso Tenuta Furnirussi.





“El Gran Capitan Ivan Zamorano” è la nuova firma nella produzione vinicola della cantina Fabio Cordella.

Appuntamento giovedì 25 luglio alle 19, presso Tenuta Furnirussi a Serrano per la presentazione ufficiale delle nuove bottiglie.

“Bam bam” ex attaccante cileno dell’Inter nell’era Moratti, idolo dei tifosi, in nerazzurro ha vinto la Coppa Uefa nel 1998, sbarca quindi in Salento ed entra a far parte del dream team de “la carta dei vini” ideata dall’imprenditore e direttore sportivo Fabio Cordella.