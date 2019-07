Intossicazione alimentare per 10 persone in un villaggio turistico: 3 ricoverati

Per tre persone è stato necessario il ricovero presso l'ospedale di Galatina.



Avevano cenato in un villaggio turistico sul litorale adriatico salentino: 10 persone, tra cui due bambini di 10 e 13 anni, hanno sofferto un'intossicazione alimentare. Per tre di loro si è reso addirittura necessario il ricovero in ospedale. I sintomi erano per tutti gli stessi: nausea, vomito e diarrea. Pian piano, poco dopo aver finito il pasto, hanno cominciato ad accusare i primi malori e sono stati costretti a chiamare il 118. Il medico della struttura aveva inoltre visitato in giornata, per sintomi analoghi, altre 20 persone. Il personale Asl è quindi giunto sul posto per un'ispezione nel ristorante del villaggio.