Droga e orologi contraffatti, ambulante condannato a 4 mesi

Il venditore è stato fermato questa ieri mattina vicino alla Baia Verde di Gallipoli dagli agenti del Commissariato.

In manette un cittadino senegalese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per il reato di vendita di orologi con marchi contraffatti di famose griffe.

Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce in servizio al Commissariato di Gallipoli, durante un controllo nelle marine, hanno notato un gruppo di tre ragazzi, in località Baia Verde, intenti a contrattare con un cittadino extracomunitario di 21 anni, la vendita di alcuni oggetti prelevati da uno zaino e tenuti tra le mani.

Insospettiti, gli agenti si sono avvicinati al venditore per procedere all’identificazione. All’arrivo degli agenti, l’uomo, con un movimento repentino, ha tentato di disfarsi di alcuni involucri gettandoli all’interno della vegetazione della zona dunale e cercando anche di fuggire.

Bloccato immediatamente dagli agenti, il venditore è stato perquisito: aveva 3 grammi di marijuana, e 18 orologi con marchi contraffatti, oltre alla somma di oltre 70 euro: tutto sottoposto a sequestro.