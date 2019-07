Maxi sequestro agli ambulanti, Gioventù nazionale: “Plauso alle Forze dell’ordine”

Federico Felline, vice presidente provinciale interviene sul blitz avvenuto nei giorni scorsi a Porto Cesareo.

“Accolgo con estremo piacere la notizia del maxi sequestro, da parte dei carabinieri, sul litorale di Porto Cesareo, che ha interessato diversi rivenditori ambulanti senza licenza con migliaia di oggetti contraffatti”. Lo riferisce, in una nota, Federico Felline, vice presidente provinciale di Gioventù nazionale.

“È una piccola goccia nel mare -sottolinea Felline-, potremmo dire con un velo di (amara) ironia, che però si aggiunge, guarda caso, al sequestro di tre giorni fa nel porto di Brindisi di 18 mila calzature contraffatte modello Dr Martens. La speranza è che, col tempo, si riuscirà a contrastare un business che secondo Confesercenti si aggira intorno ai 22 miliardi di euro. Serve chiarezza su questo tema e un forte lavoro di sensibilizzazione delle coscienze: se, da un lato, le Forze dell'ordine ci auguriamo possano intensificare i controlli, dall’altro, è importante che i cittadini siano informati del fatto che acquistare merce contraffatta è un reato. Oltre alla multa, che può arrivare a 7mila euro, c’è una gravissima ricaduta per i commercianti onesti e regolari, che non solo sono subissati di tasse ormai sempre più alte, ma non possono nemmeno competere con i prezzi dei prodotti contraffatti venduti in nero da commercianti ambulanti senza licenza con incluso comodo servizio sotto l’ombrellone”.