Rifiuti pericolosi nelle campagne, la fototrappola immortala lo sporcaccione

È accaduto a Cutrofiano: denunciato l’autore dello sversamento illecito. Sequestrato anche il veicolo.

Un deposito abusivo di rifiuti nelle campagne intorno a Cutrofiano. È quanto scoperto nei giorni scorsi dalla Polizia municipale, nel corso di un controllo del territorio. Gli agenti hanno trovato pesticidi e olii minerali contenuti in taniche in plastica depositate illecitamente. L’allarme è scattato grazie alle fototrappole installate in una zona, distante alcuni chilometri dal centro urbano e perciò molto difficile da controllare, in particolare nelle ore serali e notturne. Il movimento sospetto non è sfuggito ai sensori che hanno registrato l’evento in tempo reale, inviando una mail con allegato il fotogramma dello sversamento illecito.

Sono subito scattati sopralluoghi e accertamenti, che hanno portato ad individuare il veicolo utilizzato che è stato sequestrato insieme ai rifiuti scaricati che sono stati recuperati da una ditta specializzata e sottoposti ad esame chimico per documentarne il grado di pericolosità per la salute, ed anche per evitarne la dispersione nel terreno circostante.

Per il proprietario del veicolo è scattata la denuncia a piede libero, per violazione del Testo Unico sull’Ambiente.