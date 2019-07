Tachtsidis dal ritiro: "A Lecce sto bene: progetto interessante"

Il giocatore greco parla dal ritiro e ripercorre questi mesi vissuti in giallorosso.

“Quando a gennaio scorso ho accettato l’offerta del Lecce – ha spiegato - era perché il mio obiettivo era quello di tornare in Serie A, assieme ai miei compagni. Siam riusciti ad ottenere quello che ci eravamo prefissati ed ora siamo coscienti del fatto che servirà molto di più per mantenere quello che ci siamo guadagnati sul campo. Siamo qui in ritiro a Santa Cristina proprio per questo, bisognerà fare di più e seguire quelle che sono le indicazioni di mister Liverani”.