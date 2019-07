Sciopero trasporti a Lecce: ecco gli orari e i servizi garantiti

Di seguito gli orari durante i quali alcuni servizi saranno interrotti.



Domani, mercoledì 24 luglio, ci sarà uno sciopero generale e nazionale dei trasporti, che interesserà anche i servizi di mobilità urbani di Lecce. La protesta è stata organizzata dai sindacati per dare sostegno alla «piattaforma unitaria» di proposte intitolata “Rimettiamo in movimento il Paese”, per il diritto allo sciopero e per protestare contro le morti e gli infortuni sul lavoro. La Sgm ha reso note le modalità di attuazione su Lecce:

"Si informa l’utenza che le OO.SS., FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA-CISAL hanno proclamato lo Sciopero Generale Nazionale di 4 ore dei Trasporti per il giorno24 luglio 2019 con le seguenti modalita’ di attuazione:

Personale di Esercizio (Operatori di Esercizio, Verificatori TV, Addetti all'Esercizio): 4 ore dalle 08:30 alle 12:30 nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali

Personale Impianti Fissi (Uffici, Depositi, Officine, Rimesse, Sosta): ultime 4 ore del turno di lavoro

Personale connesso e funzionale al servizio di mobilità delle persone (Biglietterie, Attività accessorie di manutenzione, ecc...): 4 ore dalle 08:30 alle 12:30

Le fasce di garanzia prescritte sono: dalle 05:30 alle 08:30 e dalle 12:30 alle 15:30.