Riparte cantiere Ex Massa, Delli Noci: "Valorizzeremo resti della Chiesa di Santa Chiara"

Il sito archeologico sarà recuperato e "ricostruito" in 3D.



Passi in avanti per il progetto dell'Ex Caserma Massa. Lo fa sapere l'assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Alessandro Delli Noci che fa il punto sullo stato dei lavori, in attesa di essere ultimati ormai da molti anni per intoppi burocratici ed esigenze di tutela dei beni archeologici rinvenuti.

“Dopo l’autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, che ha autorizzato la demolizione dei manufatti emersi in seguito alle operazioni di svuotamento dei depositi in situ e smontaggio archeologico dei resti nell’area soggetta a bonifica archeologica – scrive - si conclude l’iter procedurale autorizzativo necessario per completare le operazioni di archeologia preventiva e definire compiutamente il progetto esecutivo. Queste operazioni intendono coniugare l’esigenza di conservare e valorizzare i resti archeologici della Chiesa di Santa Maria del Tempio con l’esigenza di aumentare la qualità dell’ambiente urbano attraverso il recupero dello spazio derivante dalla demolizione dell’ex Caserma Massa. A partire da oggi si potrà proseguire con il recupero e messa in sicurezza delle strutture murarie dell’edificio chiesastico da preservare in situ con il recupero delle superfici decorate e la schedatura e catalogazione dei reperti architettonici rinvenuti per il deposito provvisorio presso il Liceo Artistico e Coreutico Lecce “Ciardo-Pellegrino”.