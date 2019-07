Salento, invasione di cimici e cicale anche in centri urbani. Coldiretti: "Scenario incredibile"

Secondo Coldiretti la massiccia presenza di insetti è dovuta a Xylella e ai cambiamenti climatici.



Alcune zone della Salento sono in questi giorni teatro di una vera e propria invasione di cicale e cimici. La massiccia presenza di insetti si sta registrando sia in campagna che nei centri urbani, dove i cittadini sono spesso costretti a barricarsi in casa con porte e finestre chiuse. A denunciare l’ennesima piaga che sta affliggendo parte della penisola salentina è la Coldiretti Lecce, che sta mappando estensione ed entità del fenomeno.



“Lo scenario nelle campagne a Ugento, Melissano, Presicce, Acquarica del Capo, Racale, Taviano, Taurisano ha dell’incredibile, perché le cicale saltano sulle auto e attaccano le piantine giovani di ulivo, appena piantumate, con gravi danni su foglie e sui rami che arrivano addirittura a spezzarsi. Vanno alla ricerca di acqua ed è in corso di studio la probabile migrazione da sud a nord, perché non avendo più possibilità di nutrirsi dagli alberi ormai secchi e senza chioma nella zona gravemente compromessa dalla Xyella, sono costrette a spostarsi nelle aree dove la malattia non ha ancora seccato tutti gli ulivi”, è l’allarme lanciato da Gianni Cantele, presidente di Coldiretti Lecce.

Siamo di fronte – conclude la Coldiretti – ai drammatici effetti dei cambiamenti climatici che si manifestano con una tendenza al surriscaldamento che si è accentuata negli ultima anni ma anche con il moltiplicarsi di eventi estremi, sfasamenti stagionali e precipitazioni brevi ed anche l’aumento dell’incidenza di infezioni fungine e dello sviluppo di insetti che colpiscono l’agricoltura.

“Le temperature alte e lo stato di abbandono delle campagne stanno aggravando una situazione già critica – aggiunge il presidente Cantele - con la presenza di popolazioni di cicale e cimici di campagna che stanno invadendo anche i centri abitati, una infestazione con un numero di insetti eccessivamente elevato”.