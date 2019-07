"Festival del cammino celeste": domani appuntamento a Caprarica

A partire dalle 20 n el cortile del palazzo Baronale di Caprarica tavola rotonda sul tema della Via Francigena. A seguire spazio alla musica.



Proseguono gli appuntamenti nell'ambito del festival "Il cammino celeste": appuntamento mercoledì 24 luglio alle 20 nel cortile del palazzo Baronale di Caprarica dove si parlerà della Via Francigena. Il percorso che dalla Francia scende verso il Sud della Puglia, passa anche attraverso Caprarica, in particolare lungo la vecchia via per Calimera, lì dove il passaggio dei pellegrin è attestato da sgeni e da fonti storiche.



A seguire, a partire dalle 21 il concerto dei "Le strois Lézards" con la loro “tarantella gitano-guinguette” che spazia i confini musicali tra Francia, Italia e Balcani.



La serata proseguirà alle 22 nella Villa Comunale per il concerto di Grant Steward, uno dei massimi esponenti del be-bop mondiale.