"Case del Pescatore" a Porto Miggiano, Tar accoglie ricorso: ok alla ristrutturazione

I quattro ruderi a picco sul mare furono iniziati negli anni '60 e mai ultimati. Per il Tar il "no" della Soprintendenza non fornisce motivazioni dettagliate.

Le motivazioni del “no” sono troppo vaghe e stereotipate e in più sono arrivate in ritardo e dunque il Comune poteva ignorarle. La vicenda riguarda il progetto di ristrutturazione delle cosiddette “Case del Pescatore” di Porto Miggiano: piccole abitazioni concepite negli anni '60 e rimaste allo stato di ruderi che tuttavia godono di una posizione invidiabile quasi a picco sul mare.

Per le quattro casette di Torre del Mito la società Imp Srl difesa dall'avvocato Tommaso Millefiori- già proprietaria del vicino complesso residenziale e balneare Diciannove - aveva presentato nel 2011 una richiesta di autorizzazione paesaggistica per la ristrutturazione edilizia.

Il 27 giugno dell'anno scorso è arrivata la risposta negativa del responsabile del Procedimento dell'Unione dei Comuni della Costa Orientale ma la società si è rivolta al Tar che nei giorni scorsi ha accolto il ricorso. Il diniego è stato motivato con il parere negativo espresso nel 2014 dalla Soprintendenza secondocui “Tali opere si configurano come interventi non compatibili con la vocazione e connotazione paesaggistica dei luoghi”. Valutazioni generiche bacchetta il Tar: “La giurisprudenza della Sezione ha già più volte evidenziato come nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione non possa limitarsi ad esprimere valutazioni apodittiche e stereotipate, ma debba specificare le ragioni del diniego”.