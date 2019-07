Attraversa la strada e viene investita, 75enne fugge senza prestare soccorso

L’episodio è accaduto a Talsano: l’anziano era alla guida di una vettura avuta in prestito da un amico.

Momenti di paura ieri sera in Viale Europa di Talsano, dove una donna di 68 anni, mentre attraversava la strada, è stata presa in pieno da un’autovettura di passaggio. Il conducente si è dato poi alla fuga, omettendo di prestare soccorso. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto, una volta assicuratisi dei primi soccorsi alla vittima, hanno avviato le ricerche del fuggitivo: grazie a testimoni oculari e a sistemi di videosorveglianza è stato subito identificato in un 75enne residente nel quartiere Borgo. Era alla guida di una Ford Focus avuta in prestito da un suo amico.