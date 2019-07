Stendardi del castello rubati due volte, il gestore denuncia: “Qualcuno deve aver visto”

Sottratti i gonfaloni promozionali dal maniero di Gallipoli probabilmente in maniera rocambolesca: saranno controllate le immagini delle telecamere.

Rubati per due volte, gli stendardi promozionali del Castello di Gallipoli, dei Martedì della Taranta e della mostra Lampante. Gallipoli, città dell’olio, allestita sino a novembre nell’antico maniero della città jonica. Nell’arco di circa dieci giorni, infatti, sono stati portati via i tre gonfaloni appesi sulle finestre laterali del Castello.

“Vogliamo pensare che la nostra cultura vada a ruba”, commenta sarcasticamente Luigi Orione Amato, che dal 2014 gestisce il Castello con l’agenzia di comunicazione Orione Srl di Maglie. La dinamica del furto sarà adesso valutata dalle forze dell’ordine, alle quali Orione ha sporto denuncia, anche grazie all’utilizzo delle telecamere a circuito chiuso: “Riteniamo impossibile che possano essere stati sottratti dall’esterno, per una questione di altezza e di pericolosità e perché gli stendardi sono agganciati alle grate dall’interno. Teniamo a sottolineare - prosegue Orione - che le postazioni degli stendardi, come tutta la nostra segnaletica, sono state regolarmente autorizzate dall’amministrazione comunale. Ci chiediamo perché qualcuno si sia preso il fastidio di montare una scala di circa quattro metri, arrampicarsi e tagliare delle fascette per il gusto di vandalizzare e arrecare disagio ai tanti visitatori che hanno molta difficoltà ad individuare l’accesso al Castello”.

Negli anni, infatti, davanti all’ingresso principale del maniero, chiuso al pubblico per molto tempo sino alla riapertura del 2014, è stato costruito un mercato coperto che ospita bar, negozi e una pizzeria. E proprio alle spalle della pizzeria si trovano le finestre, a circa quattro metri di altezza, che guardano verso il ponte di accesso al centro storico dove erano appesi i tre stendardi. Il “Mercato”, tra l’altro, apre alle 6 del mattino e chiude intorno all’una di notte.