Luce gratis a carico di un 49enne ignaro, denunciate cinque persone

La truffa ordita da un consulente energetico che aveva intestato quattro contratti ad un 49enne di Latiano.



I carabinieri della stazione di Latiano a conclusione degli accertamenti hanno deferito in stato di libertà cinque persone residenti in Lecce e provincia, per i reati di truffa, falsità in scrittura privata, e sostituzione di persona in concorso. La vicenda nasce dalla denuncia presentata da un 49enne di Latiano, che si è visto recapitare alcune bollette relative all’erogazione dell’energia elettrica intestate a suo nome e relative ad appartamenti ubicati a Lecce dove il latianese non possiede nulla.

L'uomo ha denunciato la vicenda ai carabinieri e i riscontri condotti hanno permesso di ricostruire tutti i passaggi la vicenda e denunciare il consulente energetico, che commettendo i reati di truffa e falsità in scrittura privata ha tratto guadagno dalle provvigioni e gli altri 4 beneficiari della truffa che per un periodo hanno ricevuto la fornitura gratuità dell’elettricità.