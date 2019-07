Movida estiva, controlli in strada a Gallipoli: otto patenti ritirate

Il bilancio dei conrolli della Polizia Stradale durante il fine settimana



Controlli sempre più serrati a Gallipoli da parte della Polizia Stradale per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti. Sabato notte sono stati 145 i conducenti controllati in località Blu Salento e Baia Verde. Gli automobilisti sono stati sottoposti al test di screening per l’assunzione di alcool con precursori che valutano la presenza di alcool nell’aria espirata; i conducenti positivi al precursore sono stati sottoposti alla prova dell’etilometro.

Otto sono risultati positivi agli accertamenti alcolemici subendo il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione: tre conducenti sono risultati essere neopatentati. Un conducente positivo all’alcool è risultato anche positivo alla cocaina.

Inoltre sono state contestate 11 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e decurtati 100 punti.