Martina Franca, allevatore travolto e incornato da un toro: è grave

L'uomo è stato trasportato dal 118 a Taranto. Si trova ricoverato in condizioni critiche nell'ospedale Santissima Annunziata.



Era a lavoro in masseria quando, per motivi ancora da chiarire, un giovane toro lo ha travolto incornandolo. Si trova ricoverato nell'ospedale di Taranto un 50enne allevatore di Martina Franca dopo l'incidente occorso ieri mentre stava lavorando in una masseria tra Martina Franca e Mottola.

L'uomo ha cercato di fuggire dalla furia dell'animale, ma non è riuscito a mettersi in salvo. I colleghi che si trovavano in quel momento sul posto hanno subito telefonato al 118, i cui sanitari sono giunti poco dopo per soccorrere l'allevatore. Considerata la gravità delle ferite riportate, il 50enne è stato trasportato all'ospedale di Taranto. Sull'accaduto indagano gli agenti del Commissariato di polizia di Martina Franca.