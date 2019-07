Festa della Madonna del Pane a Novoli: stasera in concerto Riccardo Fogli

Appuntamento a partire dalle 22 in Piazza Regina Margherita.



Si concludono questa sera i festeggiamenti per la Santissima Madonna del Pane a Novoli. A partire dalle 22 in piazza Regina Margherita l'attesissimo concerto di Riccardo Fogli. Concluso il tour con Roby Facchinetti, l'ex Pooh ha ripreso il suo percorso da solista tornando ad esibirsi nelle piazze d'Italia e questa serà porterà sul palco di Novoli i suoi più grandi successi.